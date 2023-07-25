В Центре Мешалкина помогли мужчине, больному раком груди

Рак груди обнаружил у себя 62-летний житель Кемеровской области. Первыми признаками стало образование размером с горошину в области грудной железы и характерный симптом «втянутого соска». Подобное не всегда означает рак груди: у мужчин в пожилом возрасте обычно связано с изменениями гормонального фона и не опасно. Однако в случае с пациентом из Кузбасса образование постепенно увеличивалось, и за два года трансформировалось в злокачественную опухоль левой грудной железы, которую диагностировали на 3-й стадии.

Лечение осложнялось тем, что у больного также проблемы с сердцем – имплантирован кардиодефибриллятор, который в процессе медицинских манипуляций мог выйти из строя. В Кемеровском онкологическом диспансере удалили молочную железу вместе с опухолью. Но в половине лимфоузлов выявили метастазы. Требовалась лучевая терапия. Однако в Кемеровской области посчитали облучение невозможным из-за сопутствующей сердечной патологии.

Пациент обратился за помощью в Центр Мешалкина, где ему смогли помочь. Медицинские физики Центра смогли таким образом распределить поля облучения, чтобы эффективно воздействовать на опухоль, не задевая «механическое сердце».

— При столь выраженной сердечно-сосудистой патологии лечение рака требует постоянной кардиоподдержки. Именно для таких пациентов и создавалось наше отделение радиотерапии. Врачи-аритмологи постоянно вели мониторинг работы кардиодефибриллятора, кардиологи курировали больного в течение всего курса, — рассказала врач-радиотерапевт Центра Мешалкина Татьяна Воробьева.

В Новосибирске житель Кемеровской области прошел 25 сеансов лучевой терапии. Сегодня его выписали с хорошим прогнозом по онкологическому заболеванию и без осложнений со стороны сердца. Дома ему предстоит продолжить медикаментозное лечение.