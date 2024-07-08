Новосибирцы возмущены затяжным ремонтом на выезде из города

Самое активное обсуждение в соцсетях традиционно вызывают ремонт дорог и пробки. Особенно эта тема актуализируется в жару, когда многие жители города выезжают на дачные и садовые участки.

— Уже 5 лет идет ремонт на дороге и мосту в районе Гусиного брода в сторону Плотниково. Люди стоят в пробках с 6 утра до 12 ночи. Как можно столько времени делать 100-130 метров дороги? При грамотной организации работы все можно выполнить за месяц! По факту на объекте работают несколько человек, которые еле двигаются, и это происходит на трассе регионального значения на глазах сотен дачников! В этом году щит о старте ремонтов появился в марте, а на самом деле рабочие вышли на объект в начале июня, — рассказал редакции житель Новосибирска Андрей М.

В соцсетях новосибирцы также возмущаются, что в будние дни на дорожных объектах ГБШ «тишина, и ковыряется один товарищ».

— Мэрия Новосибирска, ЦУР Новосибирской области, обратите внимание, это безобразие, по столько часов стоять! Кто ответственен? Работают там всегда 2 человека, а иногда — никого, вечером в сторону города до 12 и часу ночи стояли, — возмущается Елена К.

— Во вторник там ехала в сторону города, не было рабочих! Через час ехала обратно, один что-то колупал лопатой! Неужели нельзя технику загнать, несколько человек рабочих — и сделать все более оперативно?! — пишет Елена Ж.

— В рамках капремонта подрядчику предстоит осуществить замену балок пролетных строений №1,3, замену гидроизоляции, барьерного ограждения, дорожной одежды, ремонт промежуточных и береговых опор, — поясняют в ТУАД. — На период капремонта ограничено движение транспорта: введен реверс и снижена скорость на период с 15 мая 2024 года по 15 октября 2025 года. Для ускорения потока транспорта ТУАД принято решение о ямочном ремонте действующей полосы и перенастройке работы светофора, а также введении ручного регулирования в пиковые нагрузки.

В пресс-службе ТУАД в ответ на запрос Infopro54 ранее поясняли, что на путепроводе у Гусиного брода демонтируют мостовое полотно и барьерное ограждение по правой половине. Путепровод 1973 года постройки находится недалеко от моста через реку Издревая. Он проходит над железнодорожными путями. Подрядчиком на объекте является компания ООО «Перлит-Строй». Ввод объекта в эксплуатацию после капремонта намечен на 2025 год. В прошлые годы ремонтировали мост через Издревую, отметили в управлении.

Напомним, на скорость работ на дорожных объектах города на минувшей неделе обращали внимание в мэрии Новосибирска. В частности, замечания вызвало недостаточное количество рабочих, которые ремонтируют Дзержинский мост. Мэр Максим Кудрявцев заявлял о готовности разорвать контракты с подрядчиками, если ситуация не нормализуется. В прошлом году депутаты поднимали вопрос о низких темпах ремонта и больших пробках на Винаповском мосту.

Ранее редакция сообщала о том, что неустойку в размере 1,8 млн рублей за срыв сроков ремонта дороги взыскал суд в Новосибирске.