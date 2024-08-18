Дождливая неделя начнется после выходных в Новосибирске

В Новосибирске следующую неделю продолжат лить дожди, при этом теплая погода также останется в городе.

По данным Gismeteo, дневные температуры воздуха в ближайшие дни составят от 22 до 24 градусов выше ноля. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до +13…+16.

Согласно информации сервиса, самым дождливым днем недели окажется среда, 21 августа.

В понедельник, 19 августа православные отметят Преображение Господне, которое входит в число 12 важнейших праздников для Русской православной церкви. В народе его называют Яблочным Спасом, так как в этот день принято освящать яблоки в храме.

На Руси в это время в деревнях устраивали большие праздники, отмечая не только религиозный праздник, но и встречу осени. К этому времени в садах массово созревали яблоки. Их собирали, ели с медом и сахаром, а также готовили из них разные блюда. Каждая хозяйка обязательно пекла яблочные пироги.

В народе считали, что после Преображения и погода преображается: ночи становятся по-осеннему холодными. Приближение осени чувствовали и журавли, начиная собираться в теплые края.

По тому, какая погода в этот день, судили о будущем январе.

— Если 19 августа выдалось жарким и солнечным, зима будет малоснежной, а если в этот день идут обильные дожди — зимой будет много снега; — Сухая погода на Преображение — признак сухой осени; — Если в этот день выглянуло солнце, то и на праздник Покрова день будет солнечным.

Ранее редакция сообщала о традициях в Авдотьев день на Руси. Согласно народным приметам, в этот день нельзя брать кредиты и делать вклады. Народные приметы в этот день помогут определить погоду в будущем ноябре.