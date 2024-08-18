Бойцы новосибирской «Веги» уничтожили группу боевиков ВСУ в зоне СВО

Бойцы новосибирского батальона «Вега» уничтожили очередную группу боевиков ВСУ в зоне Специальной военной операции. Убегая от русских солдат, противник попытался скрыться в развалинах здания, но не учел, что за ним следят с воздуха.

— Кто не спрятался, я не виноват. Именно так сказал оператор FPV-дрона а «Веги» и полетел хоронить недругов. С «Вегой» в прятки играть — такое себе удовольствие, — пишет администратор Телеграм-канал «Кот Бармалей», опубликовавший видео работы новосибирских бойцов.

Батальон из Новосибирска уже давно называют легендарным. Информация о подвигах сибиряков в зоне СВО часто появляется в военных сводках и новостях военкоров. На их счету немало уничтоженной вражеской техники.

Так, к 9 мая новосибирцы захватили немецкий танк Leopard 2 в зоне СВО. По словам создателя легендарного подразделения Андрея Панферова, операцию по добыче «леопарда» провели операторы FPV-дронов. Он отметил, что вся техника, которую военный блок поставляет на Украину, уже вся затрофеена «Вегой».

Ранее Андрей Панферов на сессии регионального парламента заявил, что за два дня отряд «Вега» уничтожил 5 танков, 2 самоходные артиллерийские установки и одно орудие «три топора».