Бойцы новосибирской «Веги» уничтожили группу боевиков ВСУ в зоне СВО

Бойцы новосибирского батальона «Вега» уничтожили очередную группу боевиков ВСУ в зоне Специальной военной операции. Убегая от русских солдат, противник попытался скрыться в развалинах здания, но не учел, что за ним следят с воздуха.
— Кто не спрятался, я не виноват. Именно так сказал оператор FPV-дрона а «Веги» и полетел хоронить недругов. С «Вегой» в прятки играть — такое себе удовольствие, — пишет администратор Телеграм-канал «Кот Бармалей», опубликовавший видео работы новосибирских бойцов.
Батальон из Новосибирска уже давно называют легендарным. Информация о подвигах сибиряков в зоне СВО часто появляется в военных сводках и новостях военкоров. На их счету немало уничтоженной вражеской техники.
Так, к 9 мая новосибирцы захватили немецкий танк Leopard 2 в зоне СВО. По словам создателя легендарного подразделения Андрея Панферова, операцию по добыче «леопарда» провели операторы FPV-дронов. Он отметил, что вся техника, которую военный блок поставляет на Украину, уже вся затрофеена «Вегой».
Ранее Андрей Панферов на сессии регионального парламента заявил, что за два дня отряд «Вега» уничтожил 5 танков, 2 самоходные артиллерийские установки и одно орудие «три топора».
Источник фото: скриншот видео из Телеграм-канала «Кот Бармалей»
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru