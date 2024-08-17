Мошенники собирают информацию о новосибирцах на сайтах судов

В Новосибирской области зафиксированы случаи использования мошенниками информации с сайтов судов для обмана граждан.

— Мошенники на сайтах судов изучают информацию о назначенных судебных заседаниях, а потом находят совпадения по номерам участников из незаконно полученных баз данных. Затем участнику судопроизводства звонят неизвестные лица, которые представляются сотрудниками суда, и просит электронной подписью подтвердить получение электронной судебной повестки, якобы направленной участнику процесса в личный кабинет на Единый портал государственных и муниципальных услуг, — пояснили в управлении судебного департамента по Новосибирской области.

После получения информации мошенники взламывают личный кабинет гражданина на Госуслугах.

— Получение судебных извещений или копий судебных актов путём предоставления каких-либо дополнительных кодов либо паролей являются незаконными и не соответствуют действующему процессуальному законодательству, — подчеркнули в управлении судебного департамента.

По данным управления МВД по Новосибирской области, еженедельно в регионе с помощью интернет-технологий совершаются преступления на сумму 40-50 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники отправляют новосибирцам сообщения о поступлении денег.