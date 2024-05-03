Дождливая погода придет на выходных в Новосибирск

Теплая и дождливая погода приближается к Новосибирску.
Так, по данным «Западно-Сибирского УГМС», 4 мая днем столбик термометра будет показывать от +13 до +15 градусов. Ночью температура снизится до 0. Ветер будет юго-восточный, а скорость ветра будет достигать 10 м/с.
— Переменная облачность, преимущественно без осадков, — говорится в сообщении УГМС.
5 мая температура днем поднимется до +18, а ночью опустится до +7. Ветер западный со скоростью до 17 м/с.
— Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза, — отметили в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области наступил сезон активности опасных кровопийцев.
Источник фото: Freepik / Автор — tawatchai07
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