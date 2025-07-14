В центре Новосибирска снесут корпуса старинной инфекционной больницы

В Новосибирске объявлены два тендера на выполнение проекта организации работ по сносу бывших корпусов инфекционной больницы №1 на улице Семьи Шамшиных в центре Новосибирска. Информация о них размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает ГКУ Новосибирской области «Управление контрактной системы».

Один из тендеров предполагает снос восьми корпусов: больничный корпус №5, патологоанатомический, диспансерный, административный, лабораторный корпуса, аптека, пищеблок и проходная. Победители тендеров должны в течение трех месяцев обследовать здания и составить проект демонтажа строений с приложенной сметой. Его начальная стоимость — 4 333 686 рублей.

Согласно второму аукциону, подрядчику предстоит выполнить аналогичные работы по лечебному корпусу №4. Начальная стоимость этого аукциона — 1 790 140 рублей.

Отмечается, что исходными данными для проектирования является техническое заключение по результатам обследования и оценки технического состояния зданий.

В документации также подчеркивается, что на территории проектируемых работ по сносу объектов капитального строительства расположен объект культурного наследия местного (регионального) значения. Речь идет о «Больнице заразной (инфекционной). Корпус 1».

— В соответствии со ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. предусмотреть раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включающий оценку воздействия проектируемых работ на объект культурного наследия, — говорится в документе.

Стоит отметить, что 9 июля 2025 года ГАУ «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» подвело итоги аукциона на проведение государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Больница заразная (инфекционная). Корпус 1». Оценку необходимо выполнить до 15 августа 2025 года. Победителем стало ООО «Сибирьреставрация». Компания выполнит работы за 285 тысяч рублей (при начальной цене — 300 тысяч рублей).

Городской инфекционной больнице №1 в 2025 году исполнился 121 год. С 1904 года она занимала небольшое съемное помещение на улице Ядринцевской. Новые корпуса достраивались в 1934, 1936, 1940 годах. Сам земельный участок общей площадью 2,5 га находится в собственности Новосибирской области.

Стоит отметить, что площадку на Семьи-Шамшиных, где сейчас находится опустевшая больница, эксперты рынка недвижимости считают одним из самых «вкусных» активов и прогнозирует, что борьба среди застройщиков за него будет ожесточенной.

Вопрос о необходимости строительства новой инфекционной больницы в Новосибирске впервые подняли депутаты регионального законодательного собрания летом 2020 года в связи с обострением ситуации с коронавирусом.

Концессионное соглашение о строительстве инфекционной больницы площадью 35 тысяч кв. метров в поселке Садовый было подписано в 2021 году между Минздравом области, ООО «Проекты развития 2» (входит в Группу К1) и Газпромбанком. Изначально планировалось, что она будет открыта в 2022 году. Однако из-за затянувшегося проектирования сроки перенесли на 2023 год. В процессе проектирования и строительства стоимость объекта возросла с 5 до 16 млрд рублей.

Осенью 2024 года в Министерстве здравоохранения сообщили, что здание полностью готово, и уже началась подготовка к переезду сотрудников городской клинической инфекционной больницы на новое место. В начале этого года больница переехала на новое место. В его структуру входит 21 здание медицинского назначения, 504 медицинских бокса, десять инженерных сооружений.

Ранее редакция сообщала, что строительство поликлиники в Кировском районе Новосибирска продлили до 2026 года.