Драка на ножах произошла на Гусинобродском шоссе в Новосибирске

Ночью 29 апреля на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошёл криминальный инцидент. На место происшествия очевидцы вызвали скорую помощь и полицию.

Телеграм-канал «Новосибирск с огоньком» сообщил, что одному человеку нанесли ножевое ранение.

На видео, которое было опубликовано в социальных сетях, можно услышать, как один из участников конфликта кричит: «Не дай бог, что случится, я вас всех найду! Мне без разницы, кто ты, это мой брат».

Полиция подтвердила факт драки, но когда сотрудники приехали на место происшествия, там уже никого не было.

В МВД по Новосибирской области сообщили, что на данный момент не поступало сообщений из медицинских учреждений о случаях причинения телесных повреждений гражданам.

Ранее редакция сообщала о 10-летнем хулигане-рецидивисте, который держит в страхе полгорода.