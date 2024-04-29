Драка на ножах произошла на Гусинобродском шоссе в Новосибирске

Ночью 29 апреля на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошёл криминальный инцидент. На место происшествия очевидцы вызвали скорую помощь и полицию.
Телеграм-канал «Новосибирск с огоньком» сообщил, что одному человеку нанесли ножевое ранение.
На видео, которое было опубликовано в социальных сетях, можно услышать, как один из участников конфликта кричит: «Не дай бог, что случится, я вас всех найду! Мне без разницы, кто ты, это мой брат».
Полиция подтвердила факт драки, но когда сотрудники приехали на место происшествия, там уже никого не было.
В МВД по Новосибирской области сообщили, что на данный момент не поступало сообщений из медицинских учреждений о случаях причинения телесных повреждений гражданам.
Ранее редакция сообщала о 10-летнем хулигане-рецидивисте, который держит в страхе полгорода.
Источник фото: Новосибирск с огоньком в Телеграм
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