Об опасности открытых окон предупредили жителей Новосибирска

Власти Новосибирска рассказали об опасности открытых окон в Новосибирске.

В прошлом году 15 детей выпали из окон, а один несчастный случай произошёл уже в апреле этого года.

Родителям следует более внимательно относиться к этой проблеме: ставить заглушки от детей, не оставлять их одних в комнате.

Агентство безопасности «Гвардия» предупредила о других рисках. Оно рассказало, что помимо трагедии может произойти ещё и кража.

— Например, 24 апреля в 23:04 на пульт централизованного наблюдения ГВАРДИИ поступил сигнал «нарушение расписания» от магазина, расположенного на Красном проспекте, — говорится в сообщении.

По сообщению агентства, магазин не был сдан в срок под охрану, именно поэтому и сработала сигнализация. Прибывший к месту тревоги экипаж ГБР осмотрел периметр и обнаружил открытое окно на первом этаже здания. К счастью, злоумышленники не успели им воспользоваться.

Ранее редакция сообщала о том, что кота, застрявшего между оконными рамами, спасли в Новосибирске.