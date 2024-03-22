Драка подростков в ТРЦ «Аура» попала на видео в Новосибирске

Несколько подростков устроили драку в торговом центре «Аура» в Новосибирске.

Потасовка попала на камеры видеонаблюдения. Сейчас эти кадры изучают полицейские.

Ролик разместил в Телеграме «Новосибирский паблик». На записи парни избивают друг друга руками и ногами, катаются по полу. При этом посетители торгового центра никак не реагируют на ситуацию и равнодушно проходят мимо.

Один из подростков даже применяет перцовый баллончик.

Причина конфликта неизвестна. После публикации видео в соцсетях полиция начала проверку инцидента. Личности всех подростков устанавливаются.

Ранее редакция сообщала о том, что двое мужчин подрались в пиццерии Новосибирска.