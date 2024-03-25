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Ассоциация производителя «Бионорда» разработала для Новосибирска технологию содержания дорог

  • 25/03/2024, 16:05
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Ассоциация производителя «Бионорда» разработала для Новосибирска технологию содержания дорог
Однако документ до сих пор не получил заключение Государственной экологической экспертизы, так как в бюджете на это нет средств.

Юлия Антонова, исполнительный директор Национальной ассоциации зимнего содержания дорог, прокомментировала Infopro54 вопросы о безопасности «Бионорда», которые мэрии Новосибирска задавали депутаты регионального парламента – члены комиссии по экологии. Одним из учредителей ассоциации является ООО «Уральский завод противогололедных материалов» (УЗПМ, Пермь). На комиссии по экологии представителям ассоциации слова не дали.

Юлия Антонова, исполнительный директор Национальной ассоциации зимнего содержания дорог

— Есть ли у вас подтверждения безопасности «Бионорда», которые депутаты Заксобрания Новосибирской области запросили у мэрии Новосибирска?

— Да, конечно. Все современные противогололедные реагенты, в том числе торговой марки «Бионорд», проходят проверку перед допуском к применению в специальных независимых аккредитованных лабораториях, а также Роспотребнадзором и Росприроднадзором. По результатам проверок выдаются паспорт безопасности, экспертное заключение, протоколы испытаний, сертификаты на соответствие ГОСТам и заключение государственной экологической экспертизы. Так как к ПГР предъявляются очень высокие требования, они подлежат постоянному контролю.

Противогололедные реагенты не вызывают аллергии, имеют pH не выше, чем у водопроводной воды, в их состав входят антикоррозийные и биофильные добавки, снижающие негативное воздействие на металл, цементно-бетонные конструкции, кожу обуви, домашних животных и экологию в целом.

— В других городах проводили исследования состава «Бионорда», о которых говорили новосибирские депутаты? В каких городах и где можно посмотреть результаты?

— С 2016 года Национальная ассоциация зимнего содержания дорог провела ряд исследований с ФАУ «РОСДОРНИИ», МАДИ и различными НИИ в таких российских городах, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Пермь, Ярославль и других.

Сравнивались в том числе и негативные последствия применения технической соли (галита) с песком и современными противогололедными материалами. Все исследования показали преимущества использования современных ПГР перед технической солью: установлено заметное снижение нагрузки на экологию, сокращение аварийности на дорогах.

Что касается исследований, то это:

  • СГЗМУ им. Мечникова «Экспертное заключение о гигиенической характеристике противогололедных материалов и возможности их использования на урбанизированных территориях», «Гигиеническая оценка смета с дорог города Санкт-Петербурга»;
  • ФГБНУ ВНИИСХМ — «Определение наличия взаимосвязи между состоянием древесной растительности г. Казани и применением противогололедных материалов», «Оценка влияния замены технической соли современными реагентами на состояние городских и придорожных почв», «Экологическое состояние почв и уровень содержания хлорида натрия в составе земляного полотна обочин автомобильных дорог Санкт-Петербурга», «Определение наличия взаимосвязи между состоянием древесной растительности г. Ярославля и применением противогололедных материалов»;
  • ФАНО ФГБНУ «Всероссийский НИИ сельскохозяйственной микробиологии» — «Оценка влияния замены технической соли, используемой в качестве ПГС, современными реагентами на состояние городских и придорожных почв», НИИ Пирогова Москва, и другие.

Исследования очень масштабные, поэтому мы готовы поделиться и с мэрией Новосибирска, и с Заксобранием области заключениями по результатам исследований.

— В ходе обсуждения на комиссии по экологии депутаты говорили о том, что муниципалитет не соблюдает инструкцию по срокам уборки реагента. Какие риски возможны, если «Бионорд» используется неправильно? Не убирается в течение определенного времени?

От мэрии Новосибирска потребовали доказательства безопасности «Бионорда»

От мэрии Новосибирска потребовали доказательства безопасности «Бионорда»

— Неправильное применение любого средства, будь то противогололедные реагенты, минеральные удобрения, чистящие и моющие средства или даже поваренная соль при приготовлении пищи, неизбежно приведет к нежелательным результатам. Чрезмерное использование влечет в том числе и экономические потери.

Для снижения негативного влияния требуется выполнять рекомендации по дозированию и области применения того или иного средства, то есть не нужно засыпать газоны ПГР, употреблять в пищу чистящий порошок или ложками есть поваренную соль.

В администрации городов часто поступают жалобы из-за несвоевременной уборки дорог и улиц, так как подтаявший снег причиняет неудобства автовладельцам и пешеходам: обувь промокает, машину приходится мыть чаще и так далее. Да, все это не очень приятно, но на длинной дистанции выходит дешевле потратить средства на дополнительный уход за обувью или лишний раз помыть ТС, чем столкнуться с негативными последствиями гололеда, при котором в разы возрастает аварийность и травматизм.

Еще несвоевременная уборка подтаявшего снега уменьшает эффективность противогололедных материалов при резком понижении температуры (у каждого реагента свой температурный диапазон применения) или при обильном выпадении осадков, так как концентрация образовавшегося рассола снижается.

— Какие еще требования существуют при использовании реагента, которые обязан соблюдать муниципалитет?

— При использовании реагентов необходимо руководствоваться ГОСТами, методическими рекомендациями по применению низкотемпературных реагентов, инструкцией завода-изготовителя и регламентом по содержанию улично-дорожной сети, который есть в каждой обслуживающей организации.

Например, для Москвы в 2011 году разработана технология содержания дорог города. В 2023 году на нее получено положительное заключение Государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) от Росприроднадзора. Этим занималась наша ассоциация.  Для Новосибирска ассоциация совместно с институтами также разработала технологию содержания дорог в течение всего года. Однако она так и не была принята, поскольку средства на прохождение ГЭЭ не были заложены в бюджет.

Кроме того, техническое оснащение в регионах разное. Так как норма применения современных ПГР для борьбы с зимней скользкостью значительно ниже в сравнении с песком и галитом (в 3-6 раз), в целях контроля расходования материалов и бюджетных средств необходимо, чтобы техника была оснащена соответствующим оборудованием и отрегулирована на меньший расход.

При этом большой автопарк не нужен — одной комбинированной дорожной машины (КДМ) с современными ПГР при превентивной обработке хватит на прохождение до 100 км дорожного полотна, в то время как с ПСС — только на 10-15 км. А еще современные противогололедные реагенты практически вдвое снижают объем снежных масс, что также помогает экономить на вывозе снега, сократить количество холостых пробегов спецтехники и снижает нагрузку на снегоплавильные комплексы.

— В Новосибирске используется «Бионорд» и песчано-соляная смесь. Есть ли опасность такого сочетания?

— Опасность здесь не в сочетании, а именно в применении ПСС. Новосибирск закупает в основном именно песко-соляную смесь, которая автомобилями разносится даже в те районы, где применяется «Бионорд». В итоге по всему городу можно увидеть грязь, песок и техническую соль.

Производитель «Бионорда» раскритиковал качество содержания зимних улиц в Новосибирске

Производитель «Бионорда» считает, что в Новосибирске неэффективно содержат зимние улицы

Доказано, что дорожный песок оказывает негативное влияние на здоровье человека и может вызывать не только аллергические реакции, но и стать причиной возникновения онкозаболеваний.

Свойства дорожного песчаного смета внимательно изучали в Северо-Западном государственном университете им. Мечникова Минздрава России (СЗГМУ им. Мечникова). Установлено, что остатков реагентов в таком смете — меньше 1%, а вот песка с частицами тяжелых металлов от автотранспорта — более 90%. Перемолотый песок также легко образует пылевые облака, а этой вредной пылью потом дышат горожане.

Москва, например, в десятки раз превышает Новосибирск, но с 2011 года она применяет только многокомпонентные реагенты и на дорогах, и на тротуарах (до этого использовалась пескосоль, потом соль). За 13 лет применения реагентов засоленность почв в столице сократилась более чем в три раза (сейчас в городе не засолены почти 94% почв), снизилось и содержание хлоридов в Москве-реке. Также не обнаружено негативного воздействия на экосистему города, листья, растения. Травматизм пешеходов сократился в три раза, а аварийность зимой из-за зимней скользкости — самая низкая по стране.

Так что ничего страшного с городом при применении современных противогололедных материалов не произойдет, наоборот, ПГР делают улицы чище, снижают объем опасного песчаного смета.

 

Напомним, комиссия по экологии регионального парламента решила рассмотреть документы по исследованию «Бионорда», которые им предоставят федеральные коллеги. После этого будет приниматься решение о необходимости проведения исследования влияния препарата на окружающую среду на уровне региона. И.о. председателя комиссии Ярослав Фролов также предложил обратиться к производителю реагента за комментарием о том, какие риски возможны, если препарат используется без соблюдения инструкций. Кроме того, решено взять пробы воды при таянии снега на снегоотвалах города, чтобы оценить структуру загрязняющих веществ, которые в нем содержатся.

При этом автомеханики Новосибирска заявляют, что машины, купленные в Москве и Санкт-Петербурге, легко опознать по абсолютно ржавому днищу. К примеру, у машин, которые приезжают из Владивостока, таких проблем нет.

— В Москве около 10 лет начали применять «Бионорд». Тогда все и пошло. Сейчас ничего не поменялось, — рассказал Infopro54 владелец автомастерской Александр К. — Мы буквально вчера закончили ремонт машины на продажу — «Мазда» из Москвы. Делали почти три месяца, потому что дыры по днищу такие, что заварить не получается.

 

Ранее редакция сообщала о том, что прокурора Новосибирска попросили проверить безопасность «Бионорда». 

Фото базовое Infopro54, автор Юлия Данилова, фото Юлии Антоновой предоставлено пресс-службой Национальной ассоциации зимнего содержания дорог

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : содержание дорог Бионорд


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