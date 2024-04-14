С 15 апреля меняется посадка/высадка на трех маршрутах в Новосибирске

С 15 апреля высадка и посадка пассажиров троллейбуса № 2 и маршрутки № 11 будет на новом месте.
— Данное изменение касается и маршрутного такси № 11 «Пос. Северный — Планетарий», — говорится в сообщении мэрии.
Причина — перенос остановки «Ул. Жуковского» на новое месторасположение в районе административного здания на улице Аэропорт, 210/4 на Мочищенском шоссе.
Напомним, что на 5 месяцев ограничат движение транспорта в одном из районов Новосибирска. Ограничение связано с проведением НТСК работ по техническому перевооружению магистральной тепловой сети.
Ранее редакция сообщала о том, что схема движения троллейбуса №36 изменилась в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru