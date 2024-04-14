С 15 апреля меняется посадка/высадка на трех маршрутах в Новосибирске

С 15 апреля высадка и посадка пассажиров троллейбуса № 2 и маршрутки № 11 будет на новом месте.

— Данное изменение касается и маршрутного такси № 11 «Пос. Северный — Планетарий», — говорится в сообщении мэрии.

Причина — перенос остановки «Ул. Жуковского» на новое месторасположение в районе административного здания на улице Аэропорт, 210/4 на Мочищенском шоссе.

Напомним, что на 5 месяцев ограничат движение транспорта в одном из районов Новосибирска. Ограничение связано с проведением НТСК работ по техническому перевооружению магистральной тепловой сети.

Ранее редакция сообщала о том, что схема движения троллейбуса №36 изменилась в Новосибирске.