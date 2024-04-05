Драку в лифте запечатлели камеры в Новосибирске

На улице Твардовского, 22/5, в Первомайском районе Новосибирска произошла драка в лифте, которая была запечатлена на камеру.
По сообщению паблика «», удалось запечатлеть драку дебоширов с признаками алкогольного опьянения.
На кадрах можно увидеть, как мужчина с голым торсом бьет женщину, которая заходит в лифт. После этого люди в лифте начали защищать женщину. Однако уже в лифте женщина что-то не поделила со своими защитниками, и они начали толкать друг друга. Всё это время, нападавший пытался проникнуть в лифт.
В конце можно увидеть, как у пострадавшей идет кровь.
Драка была настолько напряженной, что один из участников конфликта не выдержал нервного напряжения и закурил внутри кабины.
Ранее редакция сообщала о том, что драка подростков в ТРЦ «Аура» попала на видео в Новосибирске.
Источник фото: в Вконтакте
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