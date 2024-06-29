Экс-участкового, обвиняемого во взятничестве, отправили в СИЗО в Новосибирске

В Новосибирске суд избрал меру пресечения бывшему начальнику участковых. Экс-полицейского обвиняют во взятничестве.

По данным СК, в период с августа 2016 года по сентябрь 2019 года экс-начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних систематически через посредника получал от жителя Новосибирска взятки на общую сумму более 4 млн рублей. Нескромные подношения правоохранитель принимал за покровительство и непринятие мер к пресечению незаконных финансовых операций.

— С учетом мнения гособвинителя суд удовлетворил ходатайство следователя. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 28 августа, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске задержали бывшего начальника УЭБиПК МВД Владимира Вялкова. Экс-борца с коррупцией обвиняют в получение взяток от коммерсантов-производителей контрафактного алкоголя на общую сумму более 34 миллионов рублей. На время следствия Вялкова отправили в СИЗО.