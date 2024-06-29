ХК «Сибирь» объявил об уходе защитника Дениса Александрова

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» объявил об уходе из команды защитника Дениса Александрова. В ХК отметили, что расторжение контракта с игроком произошло по соглашению сторон.

— За нашу команду хоккеист провёл 2 сезона, сыграл 60 игр и набрал в них 3 (0+3) очка. Мы благодарим Дениса за игру и желаем ему удачи в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении клуба на официальной странице в «ВКонтакте».

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» подписал контракт с 38-летним олимпийским чемпионом 2018 года Сергеем Широковым. Ранее он выступал за такие команды, как: «Авангард», СКА, «Спартак», «Автомобилист» и «Ванкувер Кэнакс».