Дрейфующий катер без топливо был найден на Оби спасателями в Новосибирске

Новосибирские спасатели эвакуировали людей с судна у которого не было топлива. Об этом сообщает пресс-служба МАСС.

Катер был найден в акватории Оби спасателями после звонка дежурному МАСС.

― У железнодорожного моста был обнаружен катер с судоводителем, который пояснил, что в катере закончилось топливо. Спасатели МАСС отбуксировали катер и провели профилактическую беседу с 38-летним мужчиной, ― говорится в сообщении.

Спасатели напомнили о необходимости запаса топлива на запланированный маршрут передвижения. Бензин условно делится на три части. Одна из них берется на доставку в точку назначения, вторая — на обратный путь и третья является резервным запасом, который можно использовать только в случае крайней необходимости.

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