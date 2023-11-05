Появилось видео нападения мужчины с вилами на человека в Новосибирске (видео 18+)

В сети появилось видео, как мужчина напал на лежачего человека с вилами на новосибирской автостоянке. Напомним, преступление произошло в пятницу. Пострадавший был доставлен в больницу. Хирургам пришлось привлекать спасателей для извлечения вил из головы мужчины.

На видео с видеокамер, оказавшемся в распоряжении Infopro54, можно увидеть, как мужчина сначала бьет лежащего на земле человека, потом к нему подходит другой человек и они куда-то уходят. Затем появляется еще один человек пинает лежащего на земле человека и уходит из зоны видимости камеры. После возвращается первый мужчина и берет из стоящей близ машины, предположительно, вилы и начинает наносить удары в неподвижное тело.

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Как сообщала пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области, избивавший человека мужчина арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее редакция сообщала о том, что родители погибшей 6-месячной девочки требуют от новосибирской больницы 8 млн рублей.