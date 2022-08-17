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В Новосибирской области разработали гибрид сайта и телеграм-канала для поддержки бизнеса

  • 17/08/2022, 15:51
Автор:
господдержка
Ресурсы новой платформы призваны помочь предпринимателям находить партнеров. Она подойдет не только юрлицам, но и самозанятым.

«Сделаем сами» представляет собой уникальный формат – гибрид сайта и телеграм-канала. Ресурсы помогут компаниям находить партнеров: размещать заказы, откликаться на них и находить информацию о мерах поддержки.

— Данные проекты разработаны специально для компаний Новосибирской области в целях поддержки импортозамещения. Это актуально как для малого, среднего, так и для крупного бизнеса. И сайт, и телеграм-бот помогают сократить время поиска и затраты по логистике, предоставляя информацию о предприятиях, их продукции и ресурсах, — отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Сайт объединяет только проверенных пользователей из числа ИП и ООО: авторизация возможна через корпоративную учетную запись портала Госуслуг. Пользователь вводит данные и попадает в личный кабинет, откуда можно написать заявку или найти нужную. Также доступен поиск по загруженным ранее заявкам: в строке ввода пишется товар, сайт предлагает варианты со всеми схожими словами. Таким образом, без авторизации можно пользоваться сайтом partner.nso.ru как большим каталогом продовольственных, непродовольственных товаров и услуг. Главное отличие данной платформы от аналогичных существующих систем – отсутствие сложного поиска и профильный интерес пользователей.

Эта площадка подойдет не только юрлицам, но и самозанятым. Пользователи могут искать поставщиков, находить ответы на вопросы своего бизнеса, общаться друг с другом и оперативно связываться с горячей линией для предпринимателей.

Техподдержку бота обеспечивает центр «Мой бизнес».

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : сайт новая платформа импортозамещение господдержка бизнес


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