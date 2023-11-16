Посредники мошенников должны выплатить потерпевшим 5 млн рублей в Новосибирске

В производстве органов предварительного расследования МВД России по Новосибирску находятся уголовные дела, возбужденные по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

В процессе следствия выяснилось, что преступники для реализации своей схемы использовали третьих лиц, так называемых дропперов, на карты которых потерпевшие переводили деньги. Затем дропперы обналичивали этот капитал и передали следующим в схеме преступникам. За свои действия они получали вознаграждение.

— Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании в пользу потерпевших с пяти дропперов более 5 миллионов рублей, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенников заинтересовало страхование жизни и имущества.