ДТП на трассе «Новосибирск―Ленинск-Кузнецкий» унесло жизнь водителя

Смертельная авария произошла на автодороге К-19р. Плохие погодные условия оказались фатальными для водителя.

― В 16 часов 30 минут 36-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Lite Ace» без пассажиров, двигался по автодороге «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» в направлении города Новосибирска. На 22 км трассы, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение автомобилем «Kia Bongo», который двигался во встречном направлении, ― сообщает ГИБДД по Новосибирской области.

В результате сильного удара водитель Тойоты получил травмы не совместимые с жизнью.

Водитель и пассажир автомобиля «Kia Bongo» доставлены в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести.

На месте ДТП работают инспекторы ДПС, МЧС и следственно-оперативная группа.

Ранее редакция писала, что из-за сильного ветра и метели на трассах Новосибирска перекрыто движение для пассажирского и грузового транспорта. Ограничения будут действовать до тех пор, пока не улучшится погода.