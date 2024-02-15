На участках, попавших в КРТ в Новосибирске, люди не могут обновлять дома

К депутатам горсовета Новосибирска начали поступать жалобы от жителей, чьи дома вошли в участки комплексного развития территорий (КРТ). Об этом на сессии горсовета сообщил депутат Александр Бурмистров.

— Сегодня у нас под КРТ зарезервированы более 100 участков. Люди, чьи дома попали в эту зону, жалуются, что не могут сделать пристройку к дому, ремонтировать дома, а также отрегистрировать эти изменения, — говорит Бурмистров. — Есть ли план минимизации негативных последствий, чтобы люди могли что-то делать на своей земле?

Ранее заммэра, начальник строительного департамента мэрии Алексей Кондратьев сообщал, что на начало 2024 года муниципалитет заключил 7 договоров КРТ, куда вовлечены территории с потенциалом строительства более 2 млн квадратных метров жилья. В работе — 173 проекта КРТ площадью 2 тысячи гектаров с потенциалом строительства 15 млн квадратных метров жилья. На их освоение может уйти не один десяток лет.

— Когда мы резервируем участки под КРТ, это означает, что люди не могут делать реконструкцию домов, проводить работы по строительству, пристройке объектов. Это резервирование необходимо, чтобы в дальнейшем облегчить и ускорить освоение территорий, — пояснил и.о. мэрии Олег Клемешов.

Депутат Екатерина Шалимова подняла еще один вопрос, связанный с КРТ. По ее словам, часто под расселение в рамках КРТ попадают добротные многоквартирные дома.

— Может, стоит исключить из КРТ такие дома? Давайте включать в КРТ те объекты, которые попадают под расселение как ветхое и аварийное жилье, — предложила она.

Клемешов не согласился и подчеркнул, что сегодня условия освоения части площадок КРТ могут быть неинтересны застройщикам, но завтра за них будет идти драка, так как свободный земельный ресурс в городе практически исчерпан.

— Нужно убирать депрессивные территории. Если застройщику будет интересен участок, то он изменит там качество жизни людей. Таких примеров в Новосибирске уже немало, — говорит чиновник. — Если же мы будем давать послабления, то мы не сможем идти по пути решения этих проблем. Если мы будем исключать из площадки несколько десятков гектаров, занятых добротными домами, то мы не получим ее комплексного развития. Хаотичная застройка ИЖС в центральных районах города должна уходить в прошлое.

Депутат Светлана Каверзина поинтересовалась, будут ли в программу социального взноса для строительства школ и детсадов включаться застройщики, которые возводят дома в Новосибирском районе. По ее словам, сейчас эти объекты оказывают давление на инфраструктуру Новосибирска.

— Давайте научимся решать эти вопросы в Новосибирске, а потом будем переходить на район, — предложил Олег Клемешов. — Помимо школ и детсадов, любое КРТ — это еще и нагрузка на дорожную сеть. Поэтому обязательным условием реализации таких проектов должно стать формирование дорожной инфраструктуры. Все должно решаться в комплексе.

Напомним, эксперты предложили изменить акценты в оценке компаний, подающих заявки на участие в КРТ в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что участок с «сюрпризом» может стать поводом для шантажа покупателей недвижимости, в том числе при комплексном освоении территории.