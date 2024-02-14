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Новые ограничения для «наливаек» введут в Новосибирской области

  • 14/02/2024, 19:06
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Новые ограничения для «наливаек» введут в Новосибирской области
С обращением об ограничении торговли алкоголем депутаты горсовета выйдут к правительству области.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет власти регионов России правом запрещать на территории своих субъектов розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков, в том числе в организациях общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Об этом на сессии горсовета Новосибирска сообщил председатель Дмитрий Асанцев. Согласно законодательству, регионы также могут разрешить розничную продажу сидра, пива и пивных напитков, медовухи и пуаре только в барах, ресторанах, буфетах и кафе.

Любые ограничения «выдавливают» потребителя с легального рынка в зону риска

Любые ограничения «выдавливают» потребителя с легального рынка в зону риска

— Предлагаю направить обращение губернатору области и председателю Заксобрания, чтобы в рамках новых полномочий на уровне региона определить порядок: где, кто и как может работать, — предложил Асанцев.

Его коллеги заявили, что в обращение от города нужно включить предложения по новым ограничениям для «наливаек». В итоге этот вопрос решено было обсудить на комиссиях и вынести на рассмотрение следующей сессии горсовета.

Депутат Александр Тарасов напомнил, что несколько лет назад в правительстве региона была создана рабочая группа, где обсуждалась ситуация с ограничением работы «наливаек».

— Тогда, в рамках действующего закона, было решено ограничиться лимитированием работы наливаек в части квадратных метров. Сейчас закон дает субъектам возможность использовать стоп по времени. Это предложение ранее также обсуждалось. Предлагалось ввести ограничение до 22:00 — как в магазинах, — рассказал Тарасов.

Регионам отдадут «наливайки»

В итоге депутаты решили предложить правительству области рассмотреть вопрос об ужесточении требований к работе «наливаек», а следом выйти с проработанными предложениями по сути новых ограничений.

Закон о расширении полномочий регионов по регулированию работы «наливаек» вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

Напомним, ранее представители бизнеса сообщали о том, что ограничение продажи алкоголя в жилых домах может негативно отразиться  на добросовестных участниках рынка, к которым нет претензий у жителей и контрольно-надзорных структур. Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров сообщал, что в жилых домах располагаются почти 40% всех имеющих лицензию на продажу алкоголя предприятий общепита. Их закрытие может плохо сказаться на развитии внутреннего туризма.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили наделить жильцов правом запрещать продажу спиртного в их доме. 

Фото freepik

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : продажа алкоголя наливайки


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