Новые ограничения для «наливаек» введут в Новосибирской области

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет власти регионов России правом запрещать на территории своих субъектов розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков, в том числе в организациях общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Об этом на сессии горсовета Новосибирска сообщил председатель Дмитрий Асанцев. Согласно законодательству, регионы также могут разрешить розничную продажу сидра, пива и пивных напитков, медовухи и пуаре только в барах, ресторанах, буфетах и кафе.

Его коллеги заявили, что в обращение от города нужно включить предложения по новым ограничениям для «наливаек». В итоге этот вопрос решено было обсудить на комиссиях и вынести на рассмотрение следующей сессии горсовета.

Депутат Александр Тарасов напомнил, что несколько лет назад в правительстве региона была создана рабочая группа, где обсуждалась ситуация с ограничением работы «наливаек».

— Тогда, в рамках действующего закона, было решено ограничиться лимитированием работы наливаек в части квадратных метров. Сейчас закон дает субъектам возможность использовать стоп по времени. Это предложение ранее также обсуждалось. Предлагалось ввести ограничение до 22:00 — как в магазинах, — рассказал Тарасов.

В итоге депутаты решили предложить правительству области рассмотреть вопрос об ужесточении требований к работе «наливаек», а следом выйти с проработанными предложениями по сути новых ограничений.

Закон о расширении полномочий регионов по регулированию работы «наливаек» вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

Напомним, ранее представители бизнеса сообщали о том, что ограничение продажи алкоголя в жилых домах может негативно отразиться на добросовестных участниках рынка, к которым нет претензий у жителей и контрольно-надзорных структур. Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров сообщал, что в жилых домах располагаются почти 40% всех имеющих лицензию на продажу алкоголя предприятий общепита. Их закрытие может плохо сказаться на развитии внутреннего туризма.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили наделить жильцов правом запрещать продажу спиртного в их доме.