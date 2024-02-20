ДТП произошло на Дмитровском мосту в Новосибирске

Сегодня, 20 февраля, утром произошло ДТП на Димитровском мосту в Новосибирске.
— Водитель 1996 г.р. двигаясь на а/м Volkswagen Polo не справился с управлением и совершил наезд на ограждение, — отметили в сообщении спасатели МАСС.
По сообщению спасателей, водитель не пострадал. Экипаж обеспечил противопожарную безопасность, а также провел стабилизацию транспортного средства.
Спасатели МАСС напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима, а также о том, что при высокой концентрации автомобилей на дорогах города следует снижать скорость и внимательнее следить за другими машинами.
Ранее редакция сообщала о том, что мужчина погиб в аварии с участием двух автомобилей в Новосибирске.
Фото со страницы спасателе МАСС в Телеграм
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