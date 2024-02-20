ДТП произошло на Дмитровском мосту в Новосибирске

Сегодня, 20 февраля, утром произошло ДТП на Димитровском мосту в Новосибирске.

— Водитель 1996 г.р. двигаясь на а/м Volkswagen Polo не справился с управлением и совершил наезд на ограждение, — отметили в сообщении спасатели МАСС.

По сообщению спасателей, водитель не пострадал. Экипаж обеспечил противопожарную безопасность, а также провел стабилизацию транспортного средства.

Спасатели МАСС напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима, а также о том, что при высокой концентрации автомобилей на дорогах города следует снижать скорость и внимательнее следить за другими машинами.

Ранее редакция сообщала о том, что мужчина погиб в аварии с участием двух автомобилей в Новосибирске.