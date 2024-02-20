Шокирующее открытие сделали ученые из Индии

В джунглях Индии ученые Чинмай Малийе и Уай Ти Лохит обнаружили живую лягушку Рао, на которой растет гриб, передает научный журнал Reptiles & Amphibians.

Исследователи уточнили, что на левом боку земноводного им удалось обнаружить нарост, который вызвал немалый интерес, потому что до настоящего времени никогда не удавалось зафиксировать гриб, который рос бы из бока живой лягушки». В результате выяснилось, что это тело гриба семейства Мицены.

Ученые приняли решение не забирать лягушку для исследований, поэтому сегодня она продолжает жить в естественной среде.

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