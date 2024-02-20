Мужчина погиб в аварии с участием двух автомобилей в Новосибирске

В Новосибирске произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей Nissan Primera и ВАЗ 2115. По информации Госавтоинспекции региона, 19 февраля около 21:20 18-летняя девушка за рулем иномарки ехала по Советскому шоссе из Краснообска в сторону улицы Петухова. На перекрестке возле дома №2 по улице Советское шоссе она поворачивала налево и столкнулась со встречным ВАЗ 2115. От мощного удара водитель седана получил многочисленные травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте.

— Возраст и личность погибшего мужчины устанавливается. По факту ДТП проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что на парковке в Октябрьском районе Новосибирска школьница попала под колеса легкового автомобиля, когда тот двигался задним ходом.