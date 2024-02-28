ДТП с пассажирской маршруткой проверяют следователи в Новосибирске

Следственный комитет Новосибирска проводит проверку после ДТП с участием пассажирской маршрутки и грузовой Газели. Авария произошла днем 28 февраля на улице Никитина в Октябрьском районе города.
Как сообщили в ГИБДД, 37-летний водитель маршрутки в пути следования врезался в Газель, которая притормаживала перед светофором. В дорожном происшествии пострадали 5 пассажиров маршрутного такси №44 — все они были доставлены в больницу.
— В ходе проверки будут выяснены обстоятельства произошедшего. Также будут проверены действия водителя маршрутного транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснила Infopro54 старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.
Ранее редакция сообщала о том, что водитель междугороднего автобуса, якобы уснувший за рулем, рассказал свою версию произошедшего на трассе Новосибирск-Кемерово.
Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области.
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