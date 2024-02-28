Четыре года подряд сокращается поголовье в молочном животноводстве Новосибирской области

С 2019 года в Новосибирской области наблюдается тенденция сокращения поголовья в молочном животноводстве: со 128,9 тысячи до 110,4 тысячи в 2023 году. Как пояснил на «Сибирском молочном форуме» министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, у этого тренда две ключевые причины.

При этом министр отметил, что на место старых постепенно приходят новые собственники.

— Я их называю «пацаны» — 45-50 лет, с горящими глазами, которые перезапускают отрасль и делают ее более эффективной, — заявил министр.

В 2024 году Новосибирская область рассчитывает переломить тренд по сокращению поголовья молочного стада и увеличить его до 110,8 тысячи голов. Лещенко рассчитывает, что это помогут сделать меры господдержки, нацеленные на предоставление субсидий хозяйствам, которые развивают поголовье от 1000 голов и более, а также изменение состава собственников бизнеса.

— Рентабельность по молочному животноводству сегодня ниже, чем в 2022 году (41,2%), но находится в рамках инвестпривлекательности — около 31,7%. Это говорит о перспективах развития отрасли, — уверен Лещенко. — Новые собственники агробизнеса, которые пришли на рынок и инвестируют в него, это понимают. Сейчас немало проектов по строительству животноводческих комплексов с поголовьем 1000+. То есть объем инвестиций в агрокомплекс региона сохраняется, несмотря на все сложности.

Председатель совета директоров холдинга «МолСиб», председатель правления «Союзмолоко.Сибирь» Игорь Елисеенко считает, что точка безубыточности начинается от 800 голов молочного стада, но он заявил, что поддерживает решение Минсельхоза о предоставлении господдержки фермам 1000+.

По оценке генерального директора «Национального союза производителей молока («Союзмолоко», Москва) Артема Белова, в 2023 году Россия вышла на потребление 213 кг молочной продукции на душу населения (по данным Росстата — 250 кг).

— В 2023 году восстановился спрос практически на всю молочку, за исключением сырных продуктов и спредов. Прогнозируем, что в 2024 году прирост потребления составит 2-3% — это дополнительно 600-900 тысяч тонн молочки, без учета экспортных поставок. Прирост по товарному молоку — около 1 млн тонн, — пояснил Белов.

По его словам, эта динамика сопоставима с теми проектами, реализацию которых уже заявили инвесторы. При этом Артем Белов прогнозирует, что агропредприятия будут выпускать больше продукции, идущей на экспорт.

— Бизнес начал активно ездить по странам постсоветского пространства. В 2023 году Россия экспортировала 14% сухого обезжиренного молока, 9% сухой сыворотки. Это способствовало нормализации цен на внутреннем рынке. Надеюсь, что в 2024 году объем экспорта будет расти, и это сбалансирует внутренний рынок с точки зрения рублевой истории, — добавил он.

По данным Минсельхоза, в Новосибирской области молочным животноводством занимаются 239 сельхозпредприятий. По количеству дойного стада регион находится на третьем месте в России среди субъектов федерации. Средняя продуктивность на корову в регионе составляет 6750 литров в год. По этому показателю область находится в середине рейтинга.

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