Новосибирский подросток посвятил песню покойной маме ко Дню матери

Новосибирский музыкант Коля Веселов, выступающий под псевдонимом LOVSTINS, посвятил свою песню памяти покойной матери ко Дню матери.

В апреле 2024 года подросток потерял мать, и эта утрата до сих пор причиняет ему сильную боль. Их отношения были сложными, омрачёнными подростковыми конфликтами и взаимными обидами. Причиной смерти женщины стали проблемы с сердцем и Николай чувствует вину в произошедшем.

— Я не успел извиниться перед ней после нашей ссоры. Когда после ночёвки у друга я гулял и проходил мимо дома. Я хотел накинуть куртку, но подумал, что меня там не ждут. Я очень глубоко ошибался, — вспоминает в разговоре с Om1 Новосибирск 16-летний музыкант.

Последняя встреча с мамой у Николая была уже в больнице, когда помочь было уже невозможно. Песня «Мама» стала для подростка способом выразить чувства к матери уже после её смерти.

— Хотелось, чтобы она меня услышала, чтобы мне стало спокойнее на душе, как будто я извинился перед ней таким образом. Я бы подарил ей эту песню на День матери, — пояснил Николай.

Напомним, День матери празднуют во многих странах мира. В России этот день традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2024 году праздник выпадает на 24 ноября.

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