До половины продукции на рынке спортивного питания является контрафактом

Федеральные власти готовят законодательную базу для внедрения системы обязательной маркировки спортивного питания. Соответствующий проект постановления может выйти уже в начале следующего года, а маркировка должна начаться 1 октября. Как сообщил «Известиям» депутат Госдумы, олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов, до 50% продукции на этом рынке является контрафактом.

Президент новосибирской научно-произведённой фирмы «Новь», руководитель программы «Здоровое питание – здоровье нации» Татьяна Новоселова тоже уверена в необходимости регулирования рынка пищевых добавок.

— Сегодня рынок наполнен фальсификатами. С появлением маркетплейсов это стало наиболее актуально. Онлайн нередко продают продукцию, не соответствующую абсолютно никаким требованиям, предъявляемым к такому роду продукции, — заявила Новоселова корреспонденту Infopro54.

Эксперты BusinesStat утверждают, что большую долю серого рынка составляет нелегально ввезенный в Россию импортный спортпит, который может оказаться поддельным. Несмотря на это импортная продукция по-прежнему пользуется спросом среди россиян.

При этом российское производство спортпита BusinesStat оценивает в 5,9 тыс. тонн в 2023. По сравнению с 2022 рост составил 21,1%. Основной скачок — +380% с 1,01 тыс. тонн до 4,86 тыс. тонн — пришелся на 2022 и был связан с блокировкой зарубежного маркетплейса iHerb. Это стимулировало отечественные компании, но усилило риски, связанные с импортным спортивным питанием.

Напомним, в июне Национальная ассоциация индустрии спортивного питания предложила Минпромторгу включить специализированную пищевую продукцию для питания спортсменов в список товаров, подлежащих в РФ маркировке. Тогда в ассоциации отметили, из-за отсутствия маркировки недобросовестные производители могут продавать некачественную продукцию, а отследить происхождение таких товаров невозможно, что может поспособствовать распространению серого импорта и в целом подорвать доверие к отрасли спортивного питания.

По данным 2ГИС, спортивное питание в Новосибирске предлагают 103 компании. На маркетплейсах количество предложения товара в этой категории варьируется от 66 до 132 тысяч.

Ранее редакция сообщала о том, что в регионах предлагают создавать комиссии для контроля производителей БАДов.