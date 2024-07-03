«Раскладывают червей на лавочках»: рыбаки на Михайловской набережной бесят прохожих в Новосибирске

Жителей Новосибирска возмутили рыбаки, занимающиеся промыслом на берегу Оби в городском парке. По их словам, каждое утро люди в рабочей одежде с удочками в руках ловят рыбу на Михайловской набережной.

— Сегодня было 8 человек подряд, а всего больше 10 человек. Раскладывают свои котомки и много чего вокруг себя. На лавочка куски хлеба, прикормки, крючки и т.д. Неужели у нас такое разрешено? Да их прям много. Они червей трогают руками, рыбу, потом перила, — сообщил Infopro54 один из очевидцев рыбной ловли.

По словам собеседника, рыбаки не только бесят гуляющих в парке, но и нарушают правила поведения в общественных местах.

На самом ли деле в данном случае нарушают общественный порядок любители рыбного промысла? Как сообщили Infopro54 в мэрии Новосибирска, есть правила посещения парков, которые размещены на сайте дирекции, а так же на входах в парк «Михайловская набережная». За порядком следит охрана.

— Рыбаки, действительно, собираются на набережной Оби. По словам сотрудников охраны, это всегда одни и те же люди. Они ведут себя мирно, спокойно, никому не мешают и не нарушают правила поведения в общественных местах. После себя они всегда наводят порядок, никогда к ним претензий не было. Правилами посещения городских парков здесь не запрещено рыбачить. Сейчас из-за подъема уровня воды они переместились на саму набережную, хотя обычно большинство рыбачит прямо с берега, — пояснила заместитель директора по развитию МАУ «Дирекция городских парков» Евгения Вторушина.

Собеседница призвала новосибирцев уважать увлечения других и быть добрее и терпеливее друг к другу.

— Кто-то приходит к нам покататься на роликах или велосипеде, кто-то гуляет по дорожкам, а кому-то нравится рыбалка. Отвечающими за содержание территории парка сотрудниками регулярно проводится в том числе уборка малых архитектурных форм: урн, лавочек, и так далее, — добавила Евгения Вторушина.

Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирска поймал на удочку 19-килограммового зеркального карпа. Сибиряк взвесил улов и сделал несколько снимков с чудо-рыбой, после чего отпустил ее обратно в озеро.