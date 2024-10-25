Проводится проверка ДТП с участием переполненного троллейбуса в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса № 24, который курсирует между жилым комплексом «Северная корона» и Станиславским жилмассивом.
В результате столкновения со столбом троллейбус получил повреждения.
Очевидцы, ставшие свидетелями аварии на пересечении улиц Тайгинской и Богдана Хмельницкого, опубликовали в социальных сетях фотографии повреждённого автомобиля. По их словам, в ДТП пострадали несколько пассажиров.
— С целью установления всех фактических обстоятельств произошедшего, изложенных в публикации средств массовой информации, следователем Заельцовского МСО СУ СК РФ по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки, — говорится в сообщении СК по Новосибирской области.
На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее редакция сообщала о том, что смертельное ДТП произошло в Новосибирске.
Источник фото: АСТ-54
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