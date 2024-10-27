Дорогу в селе Медведское Черепановского района закрыли для проезда большегрузов

ГКУ Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области закрыло проезд для большегрузов по дороге «21 км а/д «К-15» — Медведское — Листвянский» Черепановского района с 27 октября.

— Сегодня ночью принято решение о закрытии проезда по дороге большегрузного транспорта. На участке дороги необходимо проведение работ по полному восстановлению несущей способности дорожной одежды с устройством основания и покрытия, — сообщили в ТУАД.

Отмечается, что на совещании было принято решение, что восстановление дороги будет проведено силами ООО «Разрез Богатырь». Об этом подписан соответствующий протокол.

Стоит отметить, что жители села с января 2024 года пытаются достучаться до властей. Они неоднократно жаловались на большегрузы, которые круглосуточно перемещаются на месторождение антрацита. Техника ездит без всяких ограничений скорости и без всякого весового контроля. Дороги разбиты.

7 апреля жители провели митинг против разрушения дороги большегрузами. По их словам, до села не могут проехать рабочие автобусы, оптовики отказываются привозить продукты и медикаменты, а в школу, расположенную в селе, не могут добраться дети с поселка Листвянский.

Позже на совместном совещании ТУАД, Ространснадзора, администрации Черепановского района и «Новосибирского карьеруправления» принято решение запретить завоз инертных материалов по дороге Н-3016 «21 км а/д «К-15» – Медведское – Листвянский» на период действия весеннего ограничения движения большегрузного транспорта. Оно действовало в регионе с 18 апреля по 19 мая 2024 года. Жителям села пообещали отремонтировать дорогу.

— Было остановлено движение на месяц в связи с закрытием дорог на весенний период. На этом ужас не прекратился. В июне этого года, с новыми силами, в ещё большем количестве (до 40 машин в час), начались перевозки, — рассказали жители села.

24 октября, жители села Медведское повторно перекрыли дорогу и не пускали технику. Они заявили, что готовы дежурить на улицах села днём и ночью пока их не услышат.

ООО «Разрез Богатырь» получило разрешение на работу на трех земельных участках в Черепановском районе Новосибирской области в феврале 2024 года. Общая площадь земель — 22,4 га. Ранее все участки относились к землям сельхозназначения, сейчас — к землям промышленности. На полученных участках компания планирует построить железнодорожные пути необщего пользования.

Разрез антрацита находится в 60 км от Новосибирска — в Искитимском и Черепановском районах. ООО «Разрез Богатырь» входит в компанию «Коулстар». В январе замгубернатора Серей Семка сообщал, что сейчас компания занимается обустройством месторождения, дорог, коммуникаций.

Инвестор получил лицензию на разработку месторождения «Богатырь» в 2021 году на конкурсе Минприроды РФ. В марте 2022-го инвестсовет Новосибирской области одобрил проект компании по разработке месторождения. Тогда речь шла об инвестициях в 56 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что жители села Лекарственное Тогучинского района живой стеной перекрыли дорогу самосвалам.