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Дорогу в селе Медведское Черепановского района закрыли для проезда большегрузов

  • 27/10/2024, 15:29
Автор: Оксана Мочалова
Дорогу в селе Медведское Черепановского района закрыли для проезда большегрузов
Жители неоднократно жаловались на проезд грузовиков через населенный пункт

ГКУ Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области закрыло проезд для большегрузов по дороге «21 км а/д «К-15» — Медведское — Листвянский» Черепановского района с 27 октября.

— Сегодня ночью принято решение о закрытии проезда по дороге большегрузного транспорта. На участке дороги необходимо проведение работ по полному восстановлению несущей способности дорожной одежды с устройством основания и покрытия, — сообщили в ТУАД.

Отмечается, что на совещании было принято решение, что восстановление дороги будет проведено силами ООО «Разрез Богатырь». Об этом подписан соответствующий протокол.

Стоит отметить, что жители села с января 2024 года пытаются достучаться до властей. Они неоднократно жаловались на большегрузы, которые круглосуточно перемещаются на месторождение антрацита. Техника ездит без всяких ограничений скорости и без всякого весового контроля. Дороги разбиты.

7 апреля жители провели митинг против разрушения дороги большегрузами. По их словам, до села не могут проехать рабочие автобусы, оптовики отказываются привозить продукты и медикаменты, а в школу, расположенную в селе, не могут добраться дети с поселка Листвянский.

Позже на совместном совещании ТУАД, Ространснадзора, администрации Черепановского района и «Новосибирского карьеруправления» принято решение запретить завоз инертных материалов по дороге Н-3016 «21 км а/д «К-15» – Медведское – Листвянский» на период действия весеннего ограничения движения большегрузного транспорта. Оно действовало в регионе с 18 апреля по 19 мая 2024 года. Жителям села пообещали отремонтировать дорогу.

— Было остановлено движение на месяц в связи с закрытием дорог на весенний период. На этом ужас не прекратился. В июне этого года, с новыми силами, в ещё большем количестве (до 40 машин в час), начались перевозки, — рассказали жители села.

24 октября, жители села Медведское повторно перекрыли дорогу и не пускали технику. Они заявили, что готовы дежурить на улицах села днём и ночью пока их не услышат.

ООО «Разрез Богатырь» получило разрешение на работу на трех земельных участках в Черепановском районе Новосибирской области в феврале 2024 года. Общая площадь земель — 22,4 га. Ранее все участки относились к землям сельхозназначения, сейчас — к землям промышленности. На полученных участках компания планирует построить железнодорожные пути необщего пользования.

Разрез антрацита находится в 60 км от Новосибирска — в Искитимском и Черепановском районах. ООО «Разрез Богатырь» входит в компанию «Коулстар». В январе замгубернатора Серей Семка сообщал, что сейчас компания занимается обустройством месторождения, дорог, коммуникаций.

Инвестор получил лицензию на разработку месторождения «Богатырь» в 2021 году на конкурсе Минприроды РФ. В марте 2022-го инвестсовет Новосибирской области одобрил проект компании по разработке месторождения. Тогда речь шла об инвестициях в 56 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что жители села Лекарственное Тогучинского района живой стеной перекрыли дорогу самосвалам. 

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Источник фото: freepik.com, автор- wirestock

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : Ремонт дорог Разрез Богатырь большегрузы


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