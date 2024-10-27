Индекс промпроизводства в Новосибирской области за девять месяцев вырос на 3,4%

По итогам девяти месяцев индекс промышленного производства (ИПП) в Новосибирской области вырос на 3,4% по сравнению с 2023 годом (в 2023 году — 7,4%), сообщили в Новосибирскстате. Этот показатель выше, чем средний по Сибирскому федеральному округу, но ниже среднероссийского.
По данным статистиков, Положительную динамику производства в регионе продемонстрировали три сектора экономики, учитываемые при расчете ИПП: обрабатывающие производства (+8,5%), энергетический сектор, тепло- и газоснабжение (+2,6), отрасли водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (+0,4%).
Снижение зафиксировано в добыче полезных ископаемых (-18,5%).
По Сибирскому федеральному округу индекс промышленного производства по итогам трех кварталов составил 1,2%. (в прошлом году (-0,5%). Кроме Новосибирской области рост показали Иркутская область (11%), Алтайский край (5,4%), Омская область (+3,0%), Республика Алтай (+0,9%) и Томская область (+0,6%).
Остальные регионы показали отрицательную динамику. В Красноярском крае (-0,5%), Республика Хакасия (-5,0%%), Кемеровская область (-6,6%) и Республика Тыва (-16,8%).
Ранее редакция сообщала, что в сентябре инфляцию в Новосибирске сдержала распродажа урожая аграриями. Низкие цены на сырье повлияли на цены переработчиков сельхозпродукции.
Фото Infopro54, автор- Ростислав Нетисов, внутри текста -предоставлено Новосибирскстатом
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