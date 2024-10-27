Индекс промпроизводства в Новосибирской области за девять месяцев вырос на 3,4%

По итогам девяти месяцев индекс промышленного производства (ИПП) в Новосибирской области вырос на 3,4% по сравнению с 2023 годом (в 2023 году — 7,4%), сообщили в Новосибирскстате. Этот показатель выше, чем средний по Сибирскому федеральному округу, но ниже среднероссийского.

По данным статистиков, Положительную динамику производства в регионе продемонстрировали три сектора экономики, учитываемые при расчете ИПП: обрабатывающие производства (+8,5%), энергетический сектор, тепло- и газоснабжение (+2,6), отрасли водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (+0,4%).

Снижение зафиксировано в добыче полезных ископаемых (-18,5%).

Максимальный рост объемов выпуска продукции наблюдался:

Производство бумаги и бумажных изделий — 233,1%;

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 138%;

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 126,8%;

Производство напитков — 114,7%;

Производство прочих транспортных средств и оборудования — 114,7%;

Производство кожи и изделий из кожи — 114,1%;

Производство электрического оборудования — 112,1%;

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 108,6%;

Производство мебели — 108,4%

Отрицательную динамику показали:

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации — 80,3%;

Ремонт и монтаж машин и оборудования — 83,5%;

Производство металлургическое — 87,8%;

Производство химических веществ и химических продуктов — 88,2%;

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения — 94,6%;

Производство одежды — 94,9%;

Производство кокса и нефтепродуктов — 95,1%;

Производство прочей неметаллической минеральной продукции — 95,4%

По Сибирскому федеральному округу индекс промышленного производства по итогам трех кварталов составил 1,2%. (в прошлом году (-0,5%). Кроме Новосибирской области рост показали Иркутская область (11%), Алтайский край (5,4%), Омская область (+3,0%), Республика Алтай (+0,9%) и Томская область (+0,6%).

Остальные регионы показали отрицательную динамику. В Красноярском крае (-0,5%), Республика Хакасия (-5,0%%), Кемеровская область (-6,6%) и Республика Тыва (-16,8%).

Ранее редакция сообщала, что в сентябре инфляцию в Новосибирске сдержала распродажа урожая аграриями. Низкие цены на сырье повлияли на цены переработчиков сельхозпродукции.