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Индекс промпроизводства в Новосибирской области за девять месяцев вырос на 3,4%

  • 27/10/2024, 17:07
Автор: Оксана Мочалова
Индекс промпроизводства в Новосибирской области за девять месяцев вырос на 3,4%
Это выше, чем по Сибирскому федеральному округу, но ниже, чем в среднем по стране

По итогам девяти месяцев индекс промышленного производства (ИПП) в Новосибирской области вырос на 3,4% по сравнению с 2023 годом (в 2023 году — 7,4%), сообщили в Новосибирскстате. Этот показатель выше, чем средний по Сибирскому федеральному округу, но ниже среднероссийского.

По данным статистиков, Положительную динамику производства в регионе продемонстрировали три сектора экономики, учитываемые при расчете ИПП: обрабатывающие производства (+8,5%), энергетический сектор, тепло- и газоснабжение (+2,6), отрасли водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (+0,4%).

Снижение зафиксировано в добыче полезных ископаемых (-18,5%).

Максимальный рост объемов выпуска продукции наблюдался:

  • Производство бумаги и бумажных изделий — 233,1%;
  • Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 138%;
  • Производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 126,8%;
  • Производство напитков — 114,7%;
  • Производство прочих транспортных средств и оборудования — 114,7%;
  • Производство кожи и изделий из кожи — 114,1%;
  • Производство электрического оборудования — 112,1%;
  • Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 108,6%;
  • Производство мебели — 108,4%

Отрицательную динамику показали:

  • Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации — 80,3%;
  • Ремонт и монтаж машин и оборудования — 83,5%;
  • Производство металлургическое — 87,8%;
  • Производство химических веществ и химических продуктов — 88,2%;
  • Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения — 94,6%;
  • Производство одежды — 94,9%;
  • Производство кокса и нефтепродуктов — 95,1%;
  • Производство прочей неметаллической минеральной продукции — 95,4%

По Сибирскому федеральному округу индекс промышленного производства по итогам трех кварталов составил 1,2%. (в прошлом году (-0,5%). Кроме Новосибирской области рост показали Иркутская область (11%), Алтайский край (5,4%), Омская область (+3,0%), Республика Алтай (+0,9%) и Томская область (+0,6%).

Индекс промпроизводства в Новосибирской области за девять месяцев вырос на 3,4%

Источник: Новосибирскстат

Остальные регионы показали отрицательную динамику. В Красноярском крае (-0,5%), Республика Хакасия (-5,0%%), Кемеровская область (-6,6%) и Республика Тыва (-16,8%).

Ранее редакция сообщала, что в сентябре инфляцию в Новосибирске сдержала распродажа урожая аграриями. Низкие цены на сырье повлияли на цены переработчиков сельхозпродукции.

 

Фото Infopro54, автор- Ростислав Нетисов, внутри текста -предоставлено Новосибирскстатом

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирская область

Теги : Экономика промышленность индекс промышленного производства


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