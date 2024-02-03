Два года колонии и штраф в 300 тысяч: охоту на пьяных водителей объявили в Новосибирской области

В Новосибирской области 2 февраля стартовало мероприятие «Нетрезвый водитель». Рейды пройдут не только в области, но и на территории сибирского мегаполиса.

— Наряды ДПС будут выявлять пьяных водителей, пресекать нарушения правил дорожного движения, которые приводят к авариям, — сообщили в Госавтоинспекции региона.

За управление транспортных средств в состоянии опьянения водителям грозят штрафы до 30 тысяч рублей, с лишением права управления до 2-х лет. За повтор аналогичного нарушения сибиряков могут привлечь к уголовной ответственности. В данном случае им грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на 2 года.

Рейды по выявлению пьяных за рулем в Новосибирской области продлятся до 5 февраля.

Ранее редакция сообщала о рейдах по выявлению водителей с тонированными стеклами автомобилей в Новосибирске.