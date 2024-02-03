«Груда железа, без шансов выжить»: молодой мужчина погиб в аварии на Октябрьском мосту в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска в ночной аварии погиб молодой мужчина. По информации городской Госавтоинспекции, 24-летний водитель автомобиля «Ваз 2114» мчался по Октябрьскому мосту со стороны площади Лыщинского в сторону улицы Восход по полосе встречного движения. Возле дома №42а на Стартовой он на полной скорости врезался в Hyundai Solaris.

От сильного удара «Ладу» смяло в гармошку, а водитель получил многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

22-летний водитель и 21-летний пассажир иномарки были доставлены в больницу. О полученных ими травмах и состоянии информации пока нет.

Очевидцы в соцсетях сообщают, из-за аварии собралась большая пробка.

— Ехали компанией в ночной клуб, там уже полиция была и машины с мигалками. Застряли в пробке почти на час. Машина превратилась в груду железа. Выжить у водителя шансов не было, от слова «никаких», — рассказала Infopro54 Анастасия, ставшая свидетелем последствий ДТП на Октябрьском мосту.

Ранее редакция сообщала о том, что виновник ДТП, в котором погибла семья с маленьким ребенком попал под суд. Авария произошла 9 марта прошлого года в Ордынском районе на трассе К-17Р.