Штраф и арест на 15 суток: охоту на водителей в тонированных машинах открыли полицейские в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники ГИБДД проводят рейды по выявлению водителей с тонированными стеклами автомобилей. Нарушителя заставят снять пленку на месте и заплатить штраф 500 рублей.
В противном случае, инспектор составит протокол по административному правонарушению за неповиновение законному требованию сотруднику полиции. В таком случае водителю придется оплатить штраф от 2000 до 4000 рублей, либо получить 15 суток административного ареста.
— С начала января инспекторами ГИБДД составлено более 490 административных материалов за незаконную тонировку, — пояснили Infopro54 в Госавтоинспекции Новосибирска.
Рейды продлятся в городе до 1 февраля.
Ранее редакция сообщала о том, что полицейские проводят рейды по выявлению водителей такси, нарушающих правила перевозки пассажиров.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
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