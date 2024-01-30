Штраф и арест на 15 суток: охоту на водителей в тонированных машинах открыли полицейские в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники ГИБДД проводят рейды по выявлению водителей с тонированными стеклами автомобилей. Нарушителя заставят снять пленку на месте и заплатить штраф 500 рублей.

В противном случае, инспектор составит протокол по административному правонарушению за неповиновение законному требованию сотруднику полиции. В таком случае водителю придется оплатить штраф от 2000 до 4000 рублей, либо получить 15 суток административного ареста.

— С начала января инспекторами ГИБДД составлено более 490 административных материалов за незаконную тонировку, — пояснили Infopro54 в Госавтоинспекции Новосибирска.

Рейды продлятся в городе до 1 февраля.

Ранее редакция сообщала о том, что полицейские проводят рейды по выявлению водителей такси, нарушающих правила перевозки пассажиров.