Два километра улицы Гоголя в Новосибирске отремонтируют по нацпроекту БКД

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, в этом году по нацпроекту запланировано отремонтировать 14 объектов – это более 19 км дорог. Один из них – участок ул. Гоголя протяжённостью около двух километров: от проспекта Дзержинского до улицы Трикотажной.

— Кроме дорожного полотна на этом участке восстановят бордюры, тротуары, газоны, – отметил глава города.

По контракту на участке ул. Гоголя подрядчик должен выполнить фрезерование старого асфальта и уложить два слоя нового, а также установить бортовые камни, поднять колодцы, заасфальтировать тротуары, восстановить газоны, нанести дорожную разметку и установить недостающие дорожные знаки.

Ремонт должен быть завершен к 30 августа. Гарантия на объект – 4 года.

Директор подрядной организации ООО «СтройСити» Максим Клипиков рассказал, что в настоящее время выполнены фрезерование, укладка первого, выравнивающего слоя асфальтобетона на проезжей части, частично установлен дорожный бордюр и садовый поребрик, ведется устройство покрытия тротуаров.

В пресс-службе мэрии Новосибирска напомнили, что в связи с проведением ООО «НТСК» реконструкции трубопроводов с 15 июня по 15 сентября закрыто движение транспорта по ул. Красина на участке от здания № 62 до проспекта Дзержинского. Также на три полосы сужается проезжая часть проспекта Дзержинского на пересечении с ул. Красина.