Два концессионера претендуют на хоспис для пожилых в Новосибирске

В настоящее время мэрия Новосибирска проводит переговоры с двумя потенциальными инвесторами, готовыми в рамках концессии построить центр по уходу за людьми старшего возраста.

— У нас существует финансово-экономическое обоснование, визуализация проекта, — рассказывает начальник Департамента социальной политики Ольга Незамаева. — Есть архитектурное решение, площадки, одну из которых предлагает нам для проекта представитель бизнеса. Есть два предполагаемых участника концессии. Но вы сами понимаете, что это все — нескорый процесс: расчетные вложения составляют от 500 млн рублей и выше. Срок выхода на самоокупаемость — от 20 лет.

— Мы заявились. Мы обсуждали эту тему, — говорит мэр, обращаясь к руководителю профильного департамента. — Мы знаем, что это мировой тренд вообще-то. Есть частные структуры, которые готовы заняться этим бизнесом. Поэтому ставлю задачу: продолжить работу в этом направлении.

Потенциальных концессионеров в руководстве муниципалитета не называют. При этом, как считает глава города Анатолий Локоть, взаимодействие с «частниками» необходимо продолжать.

Что касается тренда по уходу за пожилыми и тяжело больными родственниками, то ряд проектов в этом направлении мэрия уже реализует совместно с частным бизнесом. Пока точечно, в рамках предстоящей Декады пожилых людей. Тем не менее в планах — растиражировать данный опыт по всем районам Новосибирска.

— Мы начали реализацию проекта «Школа родственного ухода» совместно с компанией «Белла-Сибирь» (Специализируется на изготовлении изделий гигиены. — Ред.), — рассказывает Ольга Незамаева. — Мы ввели новое понятие «инструктор по уходу».

По ее словам, центры подготовки по уходу за пожилыми родственниками мэрия планирует организовать в каждом районе Новосибирска. В этих центрах граждане смогут бесплатно получить практические навыки для осуществления необходимых процедур. Люди будут получать сертифицированное удостоверение в соответствии со всеми лицензионными требованиями Минздрава РФ.

Ранее о планах по реализации инвестпроектов в социальной сфере сообщало правительство Новосибирской области. Детали этих проектов чиновники назвать отказались до подписания соглашений с инвесторами.