Жители Оби объявили голодовку против будущих высоток

Возле здания регионального правительства общественные активисты города Обь объявили о начале голодовки.

— Диалога с местной администрацией не состоялось, изменения в аукцион не внесли, этажность до 5 этажей не понизили, — поясняют активисты столь радикальное решение.

Речь идет о новом строительстве на территории микрорайона Геодезия. В группе «Город Обь онлайн» в соцсети местные жители показывают тропинку, ведущую от их домов к школе, где застройщик собирается поставить высотные дома. Об этом обчане узнали после объявления торгов на застройку. Начальная цена лота составляет более 6 млн рублей.

— Мы против этого, мы против многоэтажной застройки, — сообщает автор видео, сопредседатель общественного объединения «Город Обь» Виктор Кутаков.

В качестве основного аргумента обчане приводят неготовность инфраструктуры микрорайона к новым нагрузкам. По их словам, они не против стройки как таковой, но настаивают, чтобы будущие здания были не более 5 этажей в высоту.

— Грунтовые воды близко, канализации нет, водопонижения нет, коммуникаций новых нет и не ожидается, школа на 825 мест уже принимает 1044 ребенка, а единственный детский сад «Родничок» на 350 мест занят на все 100%, — говорят активисты. — Строительство новых высотных домов также дает увеличение автомобильных заторов на единственном мостике над РЖД по федеральной трассы Р-254 «Иртыш», подъезды к аэропорту будут в постоянных пробках. Разрешение на переход через рельсы РЖД не дает, доступность к социальной инфраструктуре города ограничена.

Напомним, что ранее голодовку в Новосибирске объявляли обманутые дольщики микрорайона Новомарусино. В настоящее время в отношении собственника компании-застройщика ООО «Доступное жилье Новосибирск» расследуется уголовное дело. Подозреваемый находится под домашним арестом.