Коттедж с шестью спальнями за 26,5 млн рублей продается в Новосибирске

Большой коттедж продают в Заельцовском районе Новосибирска. Площадь составляет 382 квадратных метра. Стоимость — 26,5 млн рублей.

— Площадь участка — 10 соток. В здании также есть электричество и центральное газоснабжение, — говорится на сайте N1.ru.

По словам продавца, дом находится «в окружении лучшего общества города». Коттедж представлен тремя этажами, также есть гараж на два авто. По периметру располагается система видеонаблюдения.

— На текущий момент в доме 6 спален. Можно использовать под сдачу, также при необходимости доделать третий мансардный этаж, — говорится в объявлении.

Рядом с домом есть фитнес-клуб, магазин, кафе и остановка общественного транспорта.

Ранее редакция сообщала о том, что одноэтажный коттедж с баней за 35 миллионов рублей продают под Новосибирском.