Два масштабных инвестиционных проекта получили земельные участки

Комиссия по оценке соответствия объекта социально-культурного или коммунально-бытового назначения, масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным №583-ОЗ, приняла решение признать два проекта масштабными и выделить им землю для реализации намеченных планов.

Инициатор первого проекта ООО УК «А класс капитал» — «Индустриальный парк «PNK Парк Пашино». Компании выделено более 2 млн кв метров земли в районе Пашинского переезда. Проект предполагает строительство индустриального парка со всей необходимой инфраструктурой в Новосибирском районе Новосибирской области. Планируется создание 3,7 тыс рабочих мест. Проект был представлен на инвестсовете в апреле этого года.

Второй проект реализует ООО «ПФО Западная Сибирь». Речь идет строительстве логистического распределительного центра продовольственных и непродовольственных товаров в Новосибирской области, предназначенный для приема, временного хранения, комплектации заказов и отправки товаров в магазины и на склады торговых сетей региона и округа. Планируется создание 2,5 тыс рабочих мест.

Как сообщили в Минэкономразвития региона, общий объем инвестиций в заявленные проекты — более 21 млрд. рублей.