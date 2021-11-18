Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

— Мы завершили в Новосибирской области реализацию крупного инвестиционного проекта стоимостью 3,3 млрд рублей. В Колывани запущена в эксплуатацию третья очередь новосибирского свинокомплекса «Сибагро» («Кудряшовское»). Она построена по лучшим технологиями и полностью укомплектована оборудованием немецкой компании Big Dutchman, которая является общепризнанным лидером в этом сегменте рынка. Расчетная окупаемость такого проекта — 8 лет, но мы рассчитываем сократить этот срок, — сообщил на пресс-конференции директор Новосибирского свинокомплекса «Сибагро» (Входит в компанию «Сибагро». — Ред.) Владимир Гавриленко.

Мощность третьей очереди составит 160 тысяч голов товарных свиней в год, производство рассчитано на единовременное содержание 2900 свиноматок. В состав комплекса входят 2 товарных репродуктора с замкнутым циклом, в каждом по 9 корпусов производственных зданий, соединенных галереей между собой и с санитарно-бытовым комплексом. На предприятии созданы 150 новых рабочих мест. После запуска третьей очереди мощности свинокомплекса в целом составят 410-420 тысяч свиней единовременного содержания в год или 95-100 тысяч тонн мяса (в 2021 году по прогнозному значению реализация составит 77,2 тысячи тонн). Новосибирский свинокомплекс — самый крупный в компании. Объем налоговых отчислений предприятия в бюджеты всех уровней по итогам 2021 года составит около 100 млн рублей (в 2020 году — 89 млн).

— Сегодня мы полностью закрываем потребности региона в свинине, а также поставляем ее в соседние регионы. Запуск третьей очереди позволит «Сибагро» увеличить объемы поставок продукции первичной продукции (свиные полутуши), — пояснил Владимир Гавриленко.

Он уточнил, что в третьей очереди свинокомплекса построена та же система очистки отходов, что и на второй, введенной в эксплуатацию в 2014 году: стоки собираются в накопительные пруды, где отходы превращаются в удобрения, а потом вносятся на поля предприятия.

— Свинокомплекс, разумеется, имеет характерный запах, но он ограничивается своим ареалом и специально определенной санитарно-защитной зоной. До Колывани от второй и третьей очереди — около 13 км, и в поселке нет проблем от нашего соседства, никто не жалуется на запахи, так как на такое расстояние запах не может передаваться физически, — пояснил директор свинокомплекса. — Что касается органических удобрений, то благодаря им урожайность на наших полях в 1,5 раза выше, чем в среднем по региону: 38 ц/га при среднеобластных 23,6 ц/га. Урожайность по пшенице у нас достигает 60 ц/га, а по сое — 19 ц/га.

Кстати, в растениеводческий блок холдинга в Новосибирской области сегодня входят 75,5 тысячи га земли, расположенных в 8 районах области. В планах «Сибагро» — увеличить пашни до 100 тысяч га. В этом году компания вложила в инвестпроекты этого блока более 0,5 млрд рублей: в том числе на четверть обновив парк сельхозтехники. Дополнительно приобретены 3 новых высокопроизводительных сушилки для зерна.

Еще около 1 млрд рублей вложено в развитие инфраструктуры комбикормового завода. В частности, холдинг приобрел 62 железнодорожных вагона, объем инвестиций в проект составил 202,8 млн рублей.

— Сейчас мы планируем выращивать зерно и производить комбикорм не только для собственных нужд, но и направлять его на другие предприятия холдинга. Для этого на заводе уже ведется строительство цеха по производству гранулированных комбикормов производительностью 25 т/час. Проект планируется запустить в 2022 году, — пояснил Гавриленко. — Благодаря замкнутому циклу производства мы выращиваем свое зерно и сою, производим из них комбикорма, в которых уверены, выращиваем животных, которых кормим этим комбикормом, получаем мясо, за качество которого можем отвечать, — мы уверены в этом продукте.

В планах «Сибагро» на 2022 год — модернизация мощностей первой очереди, введенной в эксплуатацию в 1975 году. По словам Владимира Гавриленко, сегодня амортизация оборудования и помещений на этом объекте составила уже более 30%, а часть зданий требует капитального ремонта. В общей сложности в эти проекты «Сибагро» планирует инвестировать около 850 млн рублей, из них 300 млн уже вложены в 2021 году, 550 млн — намечены на 2022 год.

«Сибагро» — агропромышленная федеральная компания, специализирующаяся на производстве свинины, колбас, деликатесов, курицы и яйца. В ее состав входят 14 производственных предприятий в Томской, Новосибирской, Свердловской, Курганской, Кемеровской, Тюменской, Белгородской, Курской областях, Красноярском крае и республике Бурятия: 8 свинокомплексов, 4 мясокомбината, 1 птицефабрика, 1 растениеводческое предприятие. Новосибирский свинокомплекс компания приобрела в 2019 году.