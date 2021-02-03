Два модульных корпуса областного онкодиспансера планируют открыть в марте

— Ежегодно клинические рекомендации по лечению злокачественных образований меняются, расширяются показания к химиотерапии, количество пациентов, которым она необходима, растет. В связи с этим мы находимся в неких стесненных условиях. Пропускная способность нынешнего областного диспансера крайне ограничена. Именно это вынудило нас приступить к строительству нового модульного здания, — напомнил на пресс-конференции в ТАСС главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров.

Новый корпус на ул. Плахотного будет двухэтажным и площадью 1000 кв. м. Там, по словам Захарова, планируется размещать химиотерапевтических пациентов — будут созданы 30 пациенто-мест в рамках дневного стационара. Это увеличит мощность клиники. За год лечение смогут пройти еще около 650 пациентов.

— Кроме того, на территории областного диспансера находится в стадии запуска в эксплуатацию современный патоморфологический комплекс. В 2021 году он будет выступать как референт-центр по консультативным вопросам жителей Новосибирской области и соседних регионов по иммуногистохимическим исследованиям и гистологическим консультациям, — добавил Захаров.

Ранее областной Минздрав сообщал, что роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием позволит проводить высокотехнологичные исследования в кратчайшие сроки. Стоимость системы — 160 млн рублей, деньги выделил федеральный бюджет. По словам Вадима Захарова, в первых числах марта оба корпуса начнут работать.

— Работа по созданию онкоцентра ведется длительное время. Первое лицо региона заключило соглашение с инвестором по окончанию прошлого года на строительство нового, суперсовременного онкоцентра, вмещающего более 800 коек. Из которых только 505 — хирургические, — сообщил главный онколог Новосибирской области.

Он также прокомментировал ситуацию со строительством нового онкоцентра.

Он уточнил, что проект будет реализовываться в рамках концессионного соглашения. Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации объекта, а также материально-технического задания по спецификации оборудования. Возводить его планируется на территории Городской клинической больницы №25. Сдача объекта запланирована в 2024 году.

— Это будет современный химио-терапевтический и хирургический комплекс. Также он будет вмещать в себя ядерный кластер и комплекс самых современных диагностических обследований, — добавил Захаров.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова подтвердила, что строительство онкодиспансера является одной из приоритетных задач региона, а также что сейчас идет разработка техзадания по объекту и подготовительные работы на территории. Назвать инвестора Аксенова отказалась.

На пресс-конференции в конце января губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечал, что одним из потенциальных партнеров региона по проекту строительства онкодиспансера является ГК «МедИнвестГрупп». При этом он не исключал, что область может получить и другие предложения. Именно поэтому правительство региона решило не объявлять конкурс для выбора концессионера, а пойти по пути сбора инвестиционных предложений.