Два низкопороговых кабинета открыли в Бердске и Искитиме

В Бердске и Искитиме начали работу кабинеты низкопорогового доступа на базе межрайонных кабинетов медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Новосибирской области.

— Низкопороговый сервис организован во взаимодействии с НКО — в дополнение к стандартной медицинской помощи в таких кабинетах можно анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, — говорится в сообщении.

Также в таких кабинетах проводят профилактическую работу с людьми, подверженными высокому риску заражения.

— Консультирование поможет им быстрее узнать о своем диагнозе, начать терапию или возобновить ее тем, кто бросил, — отметил Денис Камалдинов, руководитель общественной организации «Гуманитарный проект».

Отдельно отмечается, что в Новосибирске уже работают три низкопороговых кабинета.

Напомним, что в Новосибирской области ситуация по заболеваемости ВИЧ-инфекцией остается напряженной. В 2022 году зарегистрировано 3082 случаев ВИЧ — инфицирования, что на 20,1% больше. чем в 2021 году.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области число инфицированных ВИЧ выросло на 20%.