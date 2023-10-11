Новосибирский оперный театр определился с клининговой компанией

ФГУПК «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета» (НГАТОиБ) подвел итоги аукциона на оказание услуг по уборке помещений и комплексному уходу за предметами культурного наследия, говорится на сайте госзакупок. Победителем стало ООО «Чистые горизонты», контракт заключен на два года. Цена контракта 50,2 млн рублей.

Напомним, аукцион был объявлен в сентябре 2023 года. Контрактом предусмотрены: основная уборка (выполняется ежедневно 7 дней в неделю без выходных с 7.00 до 10.00 час), поддерживающая уборка (выполняется ежедневно 7 дней в неделю без выходных с 10.00 до 22.00 час), генеральная уборка (осуществляется с 7.00 до 22.00 час., а при необходимости в ночное время, на всем объекте или в отдельных помещениях), а также уход за поверхностями и предметами охраны и дезинфекция.

В начале октября ООО Управляющая компания «Биосервис» подала жалобу в региональное УФАС на действия организатора торгов. Суть жалобы была изложена в 40 пунктах. Заявитель указывал на нарушения прав исполнителя, несоответствие указанных в описании объекта закупки работ с реальным и прочее.

Компания требовала внести изменения в извещение, описание объекта закупки (Техническое задание на оказание услуг по уборке помещений и чистке имущества, и комплексному уходу за предметами культурного наследия НГАТОиБ) и в проект контракта. Кроме того, среди требований было продление срока подачи заявок на участие в закупке в связи с внесением изменений.

Комиссия Новосибирского УФАС России признала жалобу «Биосервиса» частично обоснованной. Из 40 пунктов обоснованными признаны три пункта, еще один — частично обоснованным. Заказчик признан нарушившим Закон о контрактной системе, а материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу Новосибирского УФАС России для принятия решения о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении виновных лиц. Отмечается, что решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Тем не менее, на сайте госуслуг размещена информация о завершении аукциона и заключении контракта с ООО Чистые горизонты» на сумму 50,2 млн рублей.

По данным Seldon Basis, ООО «Чистые горизонты» образовано в декабре 2013 года в Новосибирске. Основной вид деятельности — Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая. Единственным учредителем и директором компании является Дмитрий Шульгин. Выручка компании в 2022 году составила 23,3 млн рублей, чистая прибыль — 2,2 млн рублей. В активе 20 контрактов в качестве поставщика на общую сумму 82 млн рублей. Наибольшее количество контрактов было подписано c ГАУК НСО «Новосибирская филармония» (основной заказчик).

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске УФАС выявило нарушение в торгах по уборке помещений ледовой арены.