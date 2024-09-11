В Новосибирске временно закрываются проезжие части в двух районах

В Центральном округе и Кировском районе временно ограничат движение транспорта.
До 12 сентября перекроют дорогу на улицы Линейной около здания № 114а, к. 1. Ограничение связано с проведением ремонта на водопроводе.
– По 30 сентября закрывается проезжая часть между Северным проездом и ул. Петухова в районе здания № 41/2. Ограничение связано с проведением ООО «НТСК» ремонтных работ на теплотрассе, – отмечается в сообщении мэрии Новосибирска.
Как отметили в пресс-службе мэрии, водителям следует быть внимательными и ориентироваться на дорожные знаки.
Ранее редакция сообщала о том, что в районах Новосибирска вводятся ограничения движения транспорта.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru