Два подростка изрезали ножами сверстника до комы в Новосибирской области

В селе Плотниково Новосибирской области два 15-летних подростка напали с ножом и камнем на ровесника. После этого он пролежал в коме 3 дня. Об этом сообщают «Вести Новосибирск».

По данным издания, подростку пробили череп, сломали руки, изрезали лицо ножом. Всего он получил несколько десятков ножевых ранений, а также удары камнем. Его спасли прохожие, которые шли на электричку.

Сейчас он находится в реанимации Чкаловской больницы.

Напомним, что в Новосибирске прокуратура организовала проверку по информации, что дети мигрантов бегают с ножами за подростками в Дзержинском районе мегаполиса. Очень молодые граждане, пристают к прохожим, ругаются матом и требуют деньги, а иногда даже угрожают ножом.

Ранее редакция сообщала о том, что массовая драка на остановке произошла в Новосибирске.