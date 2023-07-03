Сгорело два кафе и магазин с автомаслами недалеко от Пашинского переезда в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска, 2 июня, сгорело два кафе, магазин с автомаслами и пристройка на общей площади 400 м² недалеко от Пашинского переезда. Видео с места пожара опубликовали очевидцы в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

На месте работали 5 единиц техники и 20 человек.

Напомним, что с 13 по 18 мая в Новосибирской области произошло 309 пожаров, из них 222 случая – горение мусора и сухой растительности, сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области. Отмечается, что во время возгораний в жилом секторе девять человек получили травмы, двое погибли, в том числе один ребенок. Огнеборцы спасли из задымленных и горящих помещений восемь человек.

Ранее редакция сообщала о том, что в МЧС попросили новосибирцев не поджигать тополиный пух.