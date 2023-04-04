Два предприятия Иркутской области наладили выпуск военного обмундирования

Два предприятия легкой промышленности Иркутской области наладили производство обмундирования для нужд оборонного комплекса России. Об сообщает ТАСС с ссылкой на заместителя министра экономического развития и промышленности региона Марину Петрову.
– Две компании легкой промышленности Иркутской области получили заказы на изготовление обмундирования для нужд оборонного комплекса России. Данные предприятия расположены в Иркутске. Занимаются выпуском военной обувной продукции, утепленных костюмов, спальных мешков, матрасов, – отмечает Петрова.
Производственные мощности семи компаний легкой промышленности позволяют производить всесезонные комплекты полевого военного обмундирования (шапки, куртки, футболки), постельное белье (простыни, матрацы, спальные мешки), полевую форму (нательное белье, костюмы), а также зимние или летние военные ботинки, специальные технические костюмы. В целом ассортимент насчитывает 39 видов.
Ранее редакция сообщала о том, что в Иркутской области осенью появятся более 90 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений на дорогах.
Фото с сайта Госдумы
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