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Два предприятия Иркутской области наладили выпуск военного обмундирования

  • 04/04/2023, 12:00
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производство обмундирования для нужд оборонного комплекса
Они получили заказы на изготовление продукции для нужд оборонного комплекса.

Два предприятия легкой промышленности Иркутской области наладили производство обмундирования для нужд оборонного комплекса России. Об сообщает ТАСС с ссылкой на заместителя министра экономического развития и промышленности региона Марину Петрову.

– Две компании легкой промышленности Иркутской области получили заказы на изготовление обмундирования для нужд оборонного комплекса России. Данные предприятия расположены в Иркутске. Занимаются выпуском военной обувной продукции, утепленных костюмов, спальных мешков, матрасов, – отмечает Петрова.

военное обмундирование

В Иркутской области 7 предприятий готовы производить военное обмундирование

В ноябре 2022 года правительство Иркутской области сообщало, что 7 из 19 предприятий легкой промышленности региона выразили готовность производить обмундирование для военнослужащих по запросам Минобороны РФ. Производственные мощности этих предприятий позволяют шить всесезонные комплекты полевого обмундирования и изготавливать зимние или летние военные ботинки, специальные технические костюмы.

Производственные мощности семи компаний легкой промышленности позволяют производить всесезонные комплекты полевого военного обмундирования (шапки, куртки, футболки), постельное белье (простыни, матрацы, спальные мешки), полевую форму (нательное белье, костюмы), а также зимние или летние военные ботинки, специальные технические костюмы. В целом ассортимент насчитывает 39 видов.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Иркутской области осенью появятся более 90 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений на дорогах.

Фото с сайта Госдумы

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Иркутская область

Теги : производство обмундирования оборонный комплекс легкая промышленность


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