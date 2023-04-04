В Новосибирске разработали импортозамещающий эндопротез для операций на сердце

В Новосибирске разработали уникальный аортальный клапан со створками из перикарда животных. Протез позволяет спасать жизни больных c распространенной сердечной патологией — аортальным стенозом.

Разработка выполнена сотрудниками компании «R-Vasсular», которая специализируется на импортозамещении высокотехнологичных медицинских изделий. При создании клапана используют перикард или сердечную сумку свиней, которая отгораживает сердце от других органов грудной клетки. Биоматериал ученым предоставляет Кудряшовский мясокомбинат «Сибагро». После забора образцы проходят предварительную консервацию, в лабораторных условиях их очищают, делают измерения толщины с выбором необходимых фрагментов и обрабатывают для последующего использования в уже готовом протезе.

— Сегодня в кардиологии используются импортные изделия, но потребность в этом клапане закрыта всего на 10%. Если появится российский аналог, то его готовы использовать клиники, занимающиеся лечением пациентов кардиологического профиля, — пояснил Евгений Кретов, медицинский директор компании «R-Vasсular», — Главное преимущество нашего эндопротеза — цена и скорость поставки, так как производство находится в России.

Отечественный клапан вполовину дешевле импортных, а его разработка позволяет имплантировать протез в собственный аортальный клапан пациента без открытой операции и даже наркоза. В итоге пациенты быстрее восстанавливаются и возвращаются к нормальной жизни.

Новосибирская разработка уже проходит испытания в Росздравнадзоре. Образцы биоматериала используются для производства тестовых кардиоклапанов, которые проходят дополнительные исследования. После получения регистрационного удостоверения эндопротезы запустят в производство.

Напомним, в ходе открытия новых фармацевтических производств в Калининграде в конце марта президент России Владимир Путин призвал увеличить количество производимых в стране медикаментов, расходных материалов для медицины и совершенствовать медицинские технологии.

«R-Vasсular» создана учредителями инновационной производственной компании «Ангиолайн».

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